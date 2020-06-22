Gençlik merkezi, sağlık çalışanları için seferber oldu - DİYARBAKIR

Kayapınar Gençlik Merkezi Müdürü İnamullah Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadelede üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ettiklerini söyledi.- "Bugüne kadar 4500 siperlik ürettik"Salgın sürecinde sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu personeline destek olmak için yüz koruyucu siperlik ürettiklerini ifade eden Önal,"Bugüne kadar 4500 siperlik ürettik. Çalışanlar ile gönüllüler koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına dikkat ederek siperlik yapıyor. Gençlik liderlerimiz ve gönüllülerimiz evlerinde de siperlik yaptı." diye konuştu.- "Sağlık çalışanlarına destek olmanın gururunu yaşıyoruz"Gençlik liderlerinden Nida Çelik, sağlık çalışanlarının bu süreçte yaptığı fedakarlığın kendisini çok etkilediğini söyledi.Dayanışmanın önemine işaret eden Çelik, şöyle konuştu:"Sağlık çalışanlarına destek olmanın gururunu yaşıyoruz. İlk başta bunları kullanan olacak mı? diye düşündük ama zaman içerisinde ne kadar önemli bir iş yaptığımızın farkına vardık. Babamın böbrek rahatsızlığı olduğu için diyalize giriyor. Diyaliz merkezinde çalışan sağlık personelinin siperlik taktığını görünce çok mutlu olmuş. 'Benim kızım bunları yapıyor' demiş. Eve gelince de 'Kızım onları görünce seninle gurur duydum Ne kadar önemli bir iş yaptığını daha iyi anladım' dedi, ben de çok mutlu oldum."- "En güzel dayanışma örneklerinden birini ortaya koyduk"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nın önemine değinen Çelik, "Biz de bu geniş ailenin bir parçasıyız. Bu süreçte boş durmayı istemedik. Ne yapabiliriz? diye düşündük. Sağlık çalışanları için siperlik yaptık. Birbirimize destek olmamız gerektiğinin en güzel dayanışma örneklerinden birini ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.Gençlik merkezi liderlerinden Emrah Özboyacı da zorlu süreçte sağlık çalışanları için bir şey yapabilmenin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayarak, şunları aktardı:"Sağlık çalışanlarımız canlarını ortaya koyarak bu süreçte mücadele ediyor. Biz de siperlik yaparak onlara destek olmak istedik. Yaptığımız siperlikleri ambulans çalışanlarında görmüştüm. Görünce çok mutlu oldum. Sokağa çıkma yasağının olduğu dönemlerde de her gün gelip bu siperlik üretimine devam ettik. Bazen de evde yaptık."Özboyacı, ülke olarak bu süreçte herkesin elinden geleni yapmaya çalışmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Türkiye olarak bu süreçte birlik olduk. Diyarbakır'dan Türkiye'deki bu mücadeleye katkı sunduğumuz için çok mutlu olduk." diye konuştu.
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