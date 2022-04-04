Gençlik hastalığına yakalanan Badem'e kucak açtı

Trabzon'da hayvansever kadın, gençlik hastalığı sebebiyle bakıma muhtaç hale gelen köpeği sahiplenerek tüm bakımını üstlendi.
AA'nın haberine göre yavru köpeklerde 3-6 ay arası görülen, oldukça bulaşıcı ve ölümcül olan gençlik hastalığına yakalanan sahipsiz çoban köpeği, duyarlı vatandaşlar tarafından Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğine (TRAHAYKO) getirildi.
Dernek gönüllülerinin desteğiyle başlatılan tedavi sonucu yaşama tutunan köpek, rahatsızlığının yol açtığı tikleri nedeniyle diğer hayvanların arasında hayatını sürdürmekte zorlandı.
Bunun üzerine 10 aylık köpeğe yuva aramaya karar veren, sosyal medya üzerinden duyuru yapan TRAHAYKO'nun çağrısına 52 yaşındaki Şuhan Değer yanıt verdi.
Beşirli Mahallesi'nde kafe işleten Değer, sahiplendiği ve Badem adını verdiği hasta köpeğin tedavi ve bakımını üstlendi.
Değer, sosyal medyadan rahatsızlığını gördüğü Badem'i sahiplenmek istediğini belirterek, "Çünkü onun daha çok sevgiye ve beslenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımız da komşularımız da bize yardımcı oluyor" dedi.
"BADEM DIŞINDA ZUZU'DA DA BAKIYOR"
Badem dışında 2 yıl önce sahiplendiği Zuzu isimli bir köpeğinin daha olduğunu anlatan Değer, bu hayvanların en çok sevgiye ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Değer, Badem'in gençlik hastalığından kalma tikleri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yemesinde, yürümesinde bir şey yok fakat aylık kortizon iğneleri var. Tedavisini üstlendik. En azından onu hayatta tutabilmek için hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özel maması var. Veteriner ve iğne ücretlerini karşılıyoruz bir şekilde. Ölüme terk etmek istemedik, sahiplendik."
Badem'in aylık 8 kortizon iğnesi vurulması gerektiğini belirten Değer, "İğneler tiklerini daha da azaltacak. Mama masrafları var, başka bir şey yok. Sadece sevgiye ihtiyacı var. Sevgiyle onu iyileştirmek için özellikle aldım. Sevgi her şeyin ilacıdır diye düşünüyorum" diye konuştu.
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