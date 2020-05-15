Gençlik Haftası düzenlenen törenlerle başladı - KONYA

Gençlik Haftası dolayısıyla Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Törene katılanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat gösterdiği gözlendi.

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