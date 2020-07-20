Gençliğim Eyvah Azra kimdir? sorusu dizinin izleyicilerinin gündeminde. Bu akşam 6. bölümüyle ekranlara gelecek olan Gençliğim Eyvah dizisinin genç ismi Elif Doğan, canlandırdığı Azra karakteriyle dikkatleri çekiyor. Son olarak Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminde izleyici ile buluşan Elif Doğan'ın hayatı haberimizde.

GENÇLİĞİM EYVAH AZRA KİMDİR?

Zekeriya Usta'nın kıymetlisi. Dünya bir yana Azra bir yana. Çalışkan ve tuttuğunu koparan genç bir kadın. Belki de tek hatası ezeli düşmanları olan Asmalı ailesinin oğlu Ahmet'e aşık olmak. Ahmet çocukluk aşkı. İlk göz ağrısı. Ahmet'i başka bir kadının yatağında basınca dünyası başına yıkılıyor. Ahmet'i süründürmek için Zola ile yakınlaşınca kıyamet kopacak. Zola ve Ahmet'in aslında kardeş oldukları ortaya çıkınca Azra ne yapacağını şaşıracak.

ELİF DOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Elif Doğan 6 Eylül 1994'de İstanbul'da doğdu. 25 yaşında olan Elif Doğan, Gençliğim Eyvah dizisinden önce de pek çok dizi ve sinema filminde rol aldı. İlk olarak 2016'da Aşk Tesadüfleri Sever dizisinde ve Kayıp İnci filminde yardımcı karakter olarak izleyici karşısına çıktı.

Televizyon Yıl Adı Rol Notlar 2016 Aşk Laftan Anlamaz Suna Pektaş Yardımcı Karakter 2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır Zeynep Yardımcı Karakter 2017-2018 Çukur Hale Atık Yardımcı Karakter 2018 Darısı Başımıza Öykü Tekin Başrol Oyuncusu 2019 Zengin ve Yoksul Aleyna Erdemli Başrol Oyuncusu 2020- Gençliğim Eyvah Azra Bozoğlu Başrol Oyuncusu

Sinema Yıl Adı Rol Notlar 2016 Kayıp İnci Yardımcı Karakter 2017 Emoji Filmi Seslendirme 2017 Şirinler 3: Kayıp Köy Seslendirme 2017 Bezmi Ezel Yardımcı Karakter 2020 Aşk Tesadüfleri Sever 2 Die Junga Sema Başrol