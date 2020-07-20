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Gençliğim Eyvah Azra kimdir? Gençliğim Eyvah'da Azra'yı canlandıran Elif Doğan kaç yaşında?

Gençliğim Eyvah dizisinde Azra karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Elif Doğan ile ilgili detaylar merak ediliyor. Ekranların yeni dizisi olan Gençliğim Eyvah'da Azra karakterini canlandıran Elif Doğan, son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncuları arasında bulunuyor. İşte Gençliğim Eyvah Azra ile ilgili ayrıntıları

20.07.2020 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Gençliğim Eyvah Azra

Gençliğim Eyvah Azra kimdir? sorusu dizinin izleyicilerinin gündeminde. Bu akşam 6. bölümüyle ekranlara gelecek olan Gençliğim Eyvah dizisinin genç ismi Elif Doğan, canlandırdığı Azra karakteriyle dikkatleri çekiyor. Son olarak Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminde izleyici ile buluşan Elif Doğan'ın hayatı haberimizde.

GENÇLİĞİM EYVAH AZRA KİMDİR?

Zekeriya Usta'nın kıymetlisi. Dünya bir yana Azra bir yana. Çalışkan ve tuttuğunu koparan genç bir kadın. Belki de tek hatası ezeli düşmanları olan Asmalı ailesinin oğlu Ahmet'e aşık olmak. Ahmet çocukluk aşkı. İlk göz ağrısı. Ahmet'i başka bir kadının yatağında basınca dünyası başına yıkılıyor. Ahmet'i süründürmek için Zola ile yakınlaşınca kıyamet kopacak. Zola ve Ahmet'in aslında kardeş oldukları ortaya çıkınca Azra ne yapacağını şaşıracak.

ELİF DOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Elif Doğan 6 Eylül 1994'de İstanbul'da doğdu. 25 yaşında olan Elif Doğan, Gençliğim Eyvah dizisinden önce de pek çok dizi ve sinema filminde rol aldı. İlk olarak 2016'da Aşk Tesadüfleri Sever dizisinde ve Kayıp İnci filminde yardımcı karakter olarak izleyici karşısına çıktı.

Televizyon
YılAdıRolNotlar
2016Aşk Laftan AnlamazSuna PektaşYardımcı Karakter
2016-2017Hayat Bazen TatlıdırZeynepYardımcı Karakter
2017-2018ÇukurHale AtıkYardımcı Karakter
2018Darısı BaşımızaÖykü TekinBaşrol Oyuncusu
2019Zengin ve YoksulAleyna ErdemliBaşrol Oyuncusu
2020-Gençliğim EyvahAzra BozoğluBaşrol Oyuncusu
Sinema
YılAdıRolNotlar
2016Kayıp İnciYardımcı Karakter
2017Emoji FilmiSeslendirme
2017Şirinler 3: Kayıp KöySeslendirme
2017Bezmi EzelYardımcı Karakter
2020Aşk Tesadüfleri Sever 2Die Junga SemaBaşrol

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