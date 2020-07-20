Gençliğim Eyvah Azra kimdir? sorusu dizinin izleyicilerinin gündeminde. Bu akşam 6. bölümüyle ekranlara gelecek olan Gençliğim Eyvah dizisinin genç ismi Elif Doğan, canlandırdığı Azra karakteriyle dikkatleri çekiyor. Son olarak Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminde izleyici ile buluşan Elif Doğan'ın hayatı haberimizde.
GENÇLİĞİM EYVAH AZRA KİMDİR?
Zekeriya Usta'nın kıymetlisi. Dünya bir yana Azra bir yana. Çalışkan ve tuttuğunu koparan genç bir kadın. Belki de tek hatası ezeli düşmanları olan Asmalı ailesinin oğlu Ahmet'e aşık olmak. Ahmet çocukluk aşkı. İlk göz ağrısı. Ahmet'i başka bir kadının yatağında basınca dünyası başına yıkılıyor. Ahmet'i süründürmek için Zola ile yakınlaşınca kıyamet kopacak. Zola ve Ahmet'in aslında kardeş oldukları ortaya çıkınca Azra ne yapacağını şaşıracak.
ELİF DOĞAN KAÇ YAŞINDA?
Elif Doğan 6 Eylül 1994'de İstanbul'da doğdu. 25 yaşında olan Elif Doğan, Gençliğim Eyvah dizisinden önce de pek çok dizi ve sinema filminde rol aldı. İlk olarak 2016'da Aşk Tesadüfleri Sever dizisinde ve Kayıp İnci filminde yardımcı karakter olarak izleyici karşısına çıktı.
|Televizyon
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2016
|Aşk Laftan Anlamaz
|Suna Pektaş
|Yardımcı Karakter
|2016-2017
|Hayat Bazen Tatlıdır
|Zeynep
|Yardımcı Karakter
|2017-2018
|Çukur
|Hale Atık
|Yardımcı Karakter
|2018
|Darısı Başımıza
|Öykü Tekin
|Başrol Oyuncusu
|2019
|Zengin ve Yoksul
|Aleyna Erdemli
|Başrol Oyuncusu
|2020-
|Gençliğim Eyvah
|Azra Bozoğlu
|Başrol Oyuncusu
|Sinema
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2016
|Kayıp İnci
|Yardımcı Karakter
|2017
|Emoji Filmi
|Seslendirme
|2017
|Şirinler 3: Kayıp Köy
|Seslendirme
|2017
|Bezmi Ezel
|Yardımcı Karakter
|2020
|Aşk Tesadüfleri Sever 2
|Die Junga Sema
|Başrol
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!