Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Gençlerin psikolojisini bozan 5 Instagram özelliği

        Gençlerin psikolojisini bozan 5 Instagram özelliği

        Son yıllarda sosyal medyanın özellikle Instagram'ın gençlerin psikolojisini kötü yönde etkilediğine dair araştırmalar yer alıyor. Araştırmalara göre gençler Instagram'a bağımlı hale geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 01:29 Güncelleme: 30.10.2023 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Instagram'ın üst düzey yöneticisi Adam Mosseri 2019'da katıldığı bir programda kullanıcıların iyiliğini her şeyden önde tuttuklarını ve platformun özelliklerini bu doğrultuda kurguladılarını bildirdi.

          Ancak 25 Ekim'de 42 ABD eyaleti platformun çatı şirketi Meta'ya gençlerin ruh sağlığını bozduğu gerekçesiyle dava açtı. Önceki yıllarda eski Meta çalışanı Francis Haugen'in şirket içi yazışmalarında da Instagram'ın gençlerin psikolojisini kötü yönde etkilediğine dair araştırmalar yer alıyordu.

          Şikayet dilekçesinde "gençleri Instagram'ı takıntılı ve uzun süreli kullanmaya" teşvik eden "zararlı ve manipülatif" 5 özellk sıralandı.

          1. ÖNERİ ALGORİTMASI

          Instagram akışlarında yer alan öneri algoritması, kullanıcının hangi içeriği seveceğine dair veriler toplar. Bu algoritma dilekçede açıkça bağımlı kılmak için tasarlandığı görüşünü savunuyor.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          2. BEĞENİLER

          Sızdırılan belgelere göre, Instagram için çalışan araştırmacılar, uygulamanın gençleri kendilerini akranlarıyla karşılaştırmaya ve sorgulamaya teşvik ettiği saptadı. Bu durumun, gençlerin akıl sağlığına siber zorbalıktan daha çok zarar verdiği tespit edildi.

        • 3

          3.BİLDİRİMLER

          Dava belgelerinde Meta'nın gün boyunca kullanıcılara gönderdiği bildirimler uygulamayı kontrol etmeye teşvik eden uyarıları dürttüğünü gösteriyor.

        • 4

          4. FOTOĞRAF FİLTRELERİ

          Filtreleme özelliği ile ilgili veriler, şirketin gizli bilgilerine dayandığı için kamuya açıklanmadı. Halihazırda filtrelerle ilgili bilinen bir risk, kullanıcıların kusurlarını düzeltmesi için beden algısına zarar veren bir özellik.

        • 5

          5. HİKAYELER

          Davayla ilgili son iddia ise 24 saat içinde kaybolan fotoğrafları içeren Hikayeler özelliğinin kullanıcıları kaybolmadan önce sürekli olarak içerikleri kontrol etmeleri gerekiyormuş gibi hissediyorlar. Bu durum kullanıcılarda bağımlılı tetikliyor.

          Kaynak: CNBC

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Polat çifti özür diledi
        Polat çifti özür diledi
        10/10'luk Fener!
        10/10'luk Fener!
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Habertürk Anasayfa