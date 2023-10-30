Gençlerin psikolojisini bozan 5 Instagram özelliği
Son yıllarda sosyal medyanın özellikle Instagram'ın gençlerin psikolojisini kötü yönde etkilediğine dair araştırmalar yer alıyor. Araştırmalara göre gençler Instagram'a bağımlı hale geliyor
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Instagram'ın üst düzey yöneticisi Adam Mosseri 2019'da katıldığı bir programda kullanıcıların iyiliğini her şeyden önde tuttuklarını ve platformun özelliklerini bu doğrultuda kurguladılarını bildirdi.
Ancak 25 Ekim'de 42 ABD eyaleti platformun çatı şirketi Meta'ya gençlerin ruh sağlığını bozduğu gerekçesiyle dava açtı. Önceki yıllarda eski Meta çalışanı Francis Haugen'in şirket içi yazışmalarında da Instagram'ın gençlerin psikolojisini kötü yönde etkilediğine dair araştırmalar yer alıyordu.
Şikayet dilekçesinde "gençleri Instagram'ı takıntılı ve uzun süreli kullanmaya" teşvik eden "zararlı ve manipülatif" 5 özellk sıralandı.
1. ÖNERİ ALGORİTMASI
Instagram akışlarında yer alan öneri algoritması, kullanıcının hangi içeriği seveceğine dair veriler toplar. Bu algoritma dilekçede açıkça bağımlı kılmak için tasarlandığı görüşünü savunuyor.
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2. BEĞENİLER
Sızdırılan belgelere göre, Instagram için çalışan araştırmacılar, uygulamanın gençleri kendilerini akranlarıyla karşılaştırmaya ve sorgulamaya teşvik ettiği saptadı. Bu durumun, gençlerin akıl sağlığına siber zorbalıktan daha çok zarar verdiği tespit edildi.
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3.BİLDİRİMLER
Dava belgelerinde Meta'nın gün boyunca kullanıcılara gönderdiği bildirimler uygulamayı kontrol etmeye teşvik eden uyarıları dürttüğünü gösteriyor.
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4. FOTOĞRAF FİLTRELERİ
Filtreleme özelliği ile ilgili veriler, şirketin gizli bilgilerine dayandığı için kamuya açıklanmadı. Halihazırda filtrelerle ilgili bilinen bir risk, kullanıcıların kusurlarını düzeltmesi için beden algısına zarar veren bir özellik.
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5. HİKAYELER
Davayla ilgili son iddia ise 24 saat içinde kaybolan fotoğrafları içeren Hikayeler özelliğinin kullanıcıları kaybolmadan önce sürekli olarak içerikleri kontrol etmeleri gerekiyormuş gibi hissediyorlar. Bu durum kullanıcılarda bağımlılı tetikliyor.
Kaynak: CNBC