Gençlerin psikolojisini bozan 5 Instagram özelliği

Instagram'ın üst düzey yöneticisi Adam Mosseri 2019'da katıldığı bir programda kullanıcıların iyiliğini her şeyden önde tuttuklarını ve platformun özelliklerini bu doğrultuda kurguladılarını bildirdi.

Ancak 25 Ekim'de 42 ABD eyaleti platformun çatı şirketi Meta'ya gençlerin ruh sağlığını bozduğu gerekçesiyle dava açtı. Önceki yıllarda eski Meta çalışanı Francis Haugen'in şirket içi yazışmalarında da Instagram'ın gençlerin psikolojisini kötü yönde etkilediğine dair araştırmalar yer alıyordu.

Şikayet dilekçesinde "gençleri Instagram'ı takıntılı ve uzun süreli kullanmaya" teşvik eden "zararlı ve manipülatif" 5 özellk sıralandı.

1. ÖNERİ ALGORİTMASI

Instagram akışlarında yer alan öneri algoritması, kullanıcının hangi içeriği seveceğine dair veriler toplar. Bu algoritma dilekçede açıkça bağımlı kılmak için tasarlandığı görüşünü savunuyor.