Gençlerin gezintisi korkunç bitti!

DHA

Feci kaza, saat 05.00 sıralarında Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı Sümer mevkisinde meydana geldi. Nurtaç Berk Aytemiz yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, üst geçidin beton ayağına çarptı. Kazada sürücü Aytemiz, hayatını kaybederken, araçta bulunan Veli Mustafa Göker (17) ve Sena Bilgin (23) ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ambulanslarla yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Nurtaç Berk Aytemiz'in cansız bedeni de polisin çalışmasının ardından otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.