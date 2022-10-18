Gençlerin alacak verecek husumetinde cinayet

İHA

Çorum'da iki gencin alacak verecek tartışması cinayetle bitti.

Olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kavşut köyünde meydana geldi. Ahmet Ö. (24) ile aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Mustafa İ. (20) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, arbede sırasında Ahmet Ö., Mustafa İ.'ye tabanca ile ateş etti. Silah sesini duyan köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mustafa İ.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Mustafa İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Köye giden jandarma ekipleri, Ahmet Ö.'yü suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına alırken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.