Gençlere yaz tatilinde ücretsiz yurt imkânı devam ediypr! 2025 Seyahatsever Projesi kapsamında hangi yurtlar açık?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Seyahatsever Projesi, 2025 yazında da gençlere ücretsiz yurt sunuyor. 18-30 yaş aralığındaki gençlerin faydalanabildiği proje kapsamında, yaz dönemi boyunca GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklama imkânı sağlanıyor. Bu yıl Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye dışındaki tüm illerde en az bir kız ve bir erkek yurdu gençlerin hizmetine açılmış durumda. İşte, Seyahatsever Projesi'ne dair güncel bilgiler ve sıkça sorulan soruların yanıtları...