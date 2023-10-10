Gençlere ücretsiz Avrupa fırsatı: Seyahat imkanı sunan AB programı DiscoverEU nedir?

DİSCOVEREU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

DiscoverEU programına yalnızca AB üyesi veya Eramus+ programına dahil olan ülkelerde ikamet eden gençler başvurabilir. Yani Türkiye'deki gençler de DiscoverEU programına başvuru hakkına sahip. Ancak programa yalnızca 18 yaşındaki gençler başvurabiliyor.

Gençler tek başına veya en fazla beş kişiden oluşan ekip kaydıyla programa grup olarak başvurabilir. Programa kabul edilen gençlere tüm Avrupa'yı ücretsiz şekilde dolaşabilecekleri bir tren bileti veriliyor. Ayrıca DiscoverEU, Avrupa Gençlik Kartı ve katılacakları tüm etkinlikler için ücretsiz veya indirimli şekilde faydalanma fırsatı sunuyor.