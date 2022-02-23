Gençlere tekme tokat dayak kamerada

İHA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir iş yerinin önünde oturan yabancı uyruklu 2 genç, yabancı uyruklu 4 kişiden feci dayak yedi. Yaşanan saldırı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçen gün saat 13.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu 2 kişi, daha önceden çalıştıkları dükkanın önünde otururken husumetli oldukları 4 kişi geldi.

TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Gelen grup hiçbir şey konuşmadan yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Çevredekilerin olaya müdahale etmesiyle kavga ayrıldı. Olayda yaralanan 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgayı gören berber esnafı, "İki kişi oturuyordu. Buradan geçen 3 kişi vardı. Bunlara vurmaya başladılar. Ondan sonra iki tarafta ayrıldılar. Bilmiyorum daha sonra ne oldu? 3-4 kişiydi bir grup, diğer grup 2 kişiydi. Kavganın nedenini bilmiyorum" dedi.

'BİRİNİ YERDE BAYAĞI DÖVDÜLER'

Kavgaya tanık olan lokanta sahibi Murat Arslan da, olayı şöyle anlattı: "Bir tane arkadaşı yerde baya bir dövdüler, tartakladılar. Ben geldim, 'Ne yapıyorsunuz orada?' diye bağırdım. Bağırınca onlar geri çekildiler. Bu 4 kişi ayağa kalktı. İleriye doğru gittiler. Tam giderken burada birisi bir şey konuşunca dövmeye kalkacaklardı. Tekrar ben devreye girdim. Orada onlara bağırdım, çağırdım uzaklaştılar. Ondan sonra onlara 'Siz ne yapıyorsunuz?' diye sordum. 'İnsanların huzurunu bozuyorsunuz. Ayıp' dedim.

Burada bir sürü insan da bakıyordu. Öyle deyince bunlar gitti. Yalnız o yerde olan şahıs baya bir sendeledi. Ben orada olmasaydım bunlar o çocuğu öldürme şansları olabilirdi. Çocuk baya bir sendeledi. Büyük ihtimal bunlar Suriye ile iş yaptığı için alacak, verecek yüzünden kavga ettiler. Hatta bir tanesi bıçağı falan çıkardı. Ben de 'O bıçağı yerine sok, seni döverim' dedim. Sonra bizim mahalleli toplandı."

#video#755928