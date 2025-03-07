Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Gençlere evlilik öncesi kurs verilsin" önerisi | Son dakika haberleri

        "Gençlere evlilik öncesi kurs verilsin" önerisi

        Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, "Şiddeti önlemek ve evlilikteki uyumu sağlamak için gönüllülük esasına dayalı olarak evlilik öncesi gençlerimize kurslar ve kursun sonunda da evlilik sertifikası verilmeli." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 18:28 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gençlere evlilik öncesi kurs verilsin" önerisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti İstanbul Milletvekili Cevizoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Komisyon olarak kadınlar için verimli araştırma ve incelemeler gerçekleştirdiklerini belirten Cevizoğlu, komisyonun çalışmalarını 21 Mart itibarıyla sonlandıracağını bildirdi.

        Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşan Cevizoğlu, bugüne kadar 20 toplantı gerçekleştirdiklerini, akademisyenler dahil yaklaşık 35 kurum temsilcisini dinlediklerini aktardı.

        Kadınların toplum içinde daha güçlü ve mutlu olduğu bir Türkiye için gayret ettiklerini vurgulayan Cevizoğlu, iki cilt halinde hazırlayacakları raporu önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

        REKLAM

        "EVLİLİK SERTİFİKASI VERİLMELİ"

        Kadına karşı şiddeti sıfıra indirebilmek için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Cevizoğlu, Yargı Reform Stratejisi Belgesi'ndeki bu konudaki düzenlemeleri hatırlattı.

        Komisyona bir öneride de bulunduğunu aktaran Cevizoğlu, "Şiddeti önlemek ve evlilikteki uyumu sağlamak için gönüllülük esasına dayalı olarak evlilik öncesi gençlerimize kurslar ve kursun sonunda da evlilik sertifikası verilmeli." diye konuştu.

        Cevizoğlu, kadınların toplumsal yaşamda ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenmesi için istihdamın artırılması, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi, toplumsal hayatta, iş yerlerinde önemli yerlere gelmeleri için yapılması gereken çalışmaların da komisyonlarının çalışmaları arasında yer aldığını kaydetti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        Habertürk Anasayfa