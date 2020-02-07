Gençlere BES’e online katılma kolaylığı

07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Hayat Emeklilik, gençler için 2015 yılında hayata geçirdiği Genç Emeklilik Planı’nı internet sitesi üzerinden de satışa sundu. Geleceği için bugünden yatırım yapmak isteyen gençlere yönelik tasarlanan bu ürünün online satışı, bireysel emeklilik hesabı açtırmak için fiziksel olarak bir yere gitme gerekliliğini ortadan kaldırarak gençlere kolaylık sağlıyor. Online satış ile internet kullanım alışkanlığı yüksek olan gençlere, geleceklerini kolayca güvence altına alma imkânı sunduklarını belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “18-25 yaş arasındaki müşterilerimize özel sunduğumuz Genç Emeklilik Planı’nı, artık dijital ortamda gençlerle buluşturuyoruz. Gençlerin satın alma sürecini online olarak kolay, hızlı ve güvenli şekilde tamamlayabileceği bir deneyim tasarladık. Kurumsal internet sitemiz üzerinden dakikalar içerisinde bireysel emeklilik hesabı açtırabiliyorlar. Anadolu Hayat Emeklilik olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kendimizi sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Gençlere fayda sağlayacak ve bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıracak bir kanal olan internet sitemiz üzerinden başladığımız online satış ile geleceklerini planlarken onların yanlarında olduğumuzu, ihtiyaçlarını anladığımızı ve buna uygun çözümleri en pratik şekilde kendilerine sunduğumuzu özellikle vurgulamak isterim” dedi.
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