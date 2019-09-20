20 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ligde oynadığı 4 maçta kazandığı bir puanla sondan ikinci sırada yer alan Gençlerbirliği, 22 Eylül Pazar günü lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftarların da desteğiyle Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak 3 puanla tanışmak istediklerini söyledi.
Kırımızı-siyahlılarda iyi bir oyuncu grubu ve aile ortamının bulunduğunu vurgulayan Kaplan, "Hangi oyuncunun ismini versem farketmez. Elimizde 25 kişilik kaliteli bir oyuncu grubu var. Biz sadece savunma bloğunda kartlardan dolayı dönerli oynadık. Bunda da başarılı olduk. Oyuncu hata da yapabilir ama biz güveniyoruz. Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak artık iç sahada kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
Hafta sonu lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceklerini vurgulayan Kaplan, şöyle devam etti:
"Ligimizde herkes herkesi yenebiliyor. Nasıl ki Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe'yi yendiyse biz de Alanyaspor'u yenebiliriz. Onlar şu an ligde 12 puanla lider, biz de bir puanla aşağıdan ikinciyiz. Hiç farketmez ben her zaman cesaretli biriyim. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bizim bütün planlarımız 3 puan üzerine. Rakibimiz kim olursa olsun, tek amacımız var oda içeride ve dışarıda kazanmak."
Kaplan, oluşturdukları takımın her mevkide oturduğunu ve kadroya göre iyi bir oyun planlarının bulunduğunu dile getirdi.
Özellikle iç sahada oyun boyunu daralttıklarını ve geçişlerde başarılı olduklarını belirten Kaplan, şunları kaydetti:
"12 puanlı Aytemiz Alanyaspor ve bir puanla Gençlerbirliği, biz kazanmak istiyoruz. Kazanmak için de bütün hamlelerimizi yapacağız. Futbolda bazı şeylerde erken konuşuluyor. Bunu özellikle dışarıdakiler kişiler yapıyor. Kaybedilmiş bir şey yok. Daha önümüzde bir sürü maç, alınacak puanlar var. Bizim belki başlangıcımız kötü oldu ama bundan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bir seriye ihtiyacımız var. Özellikle iç sahada oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçında oyuncularımızla da bunu paylaştık. Üç maçta oynanacak 9 puana da talibiz. Bunu yapabilecek gücümüz, oyuncu kadromuz var. Saha içinde çok kaliteli ayaklarımız, bireysel yeteneği olan oyuncularımız var."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!