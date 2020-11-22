Gençlerbirliği, yenilenme çalışması yaptı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün oynanan maçta süre alan oyuncular günü koşu çalışmasıyla tamamladı.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, diğer grupta yer alan futbolcular ise pas koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda 24 Kasım Salı günü Misli.com 2. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor'u konuk edecek.