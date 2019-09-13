13 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaplan, ilk üç maçtan hiç beklemedikleri bir şekilde mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.
Şanssızlıklar yaşadıklarını belirten Kaplan, "Biz en kötü 5 puan olarak hesaplıyorduk. Kaybettiğimiz üç maçta şanssızlıklar da oldu. Kırmızı kartlar, kendi yaptığımız bireysel hatalar... Ama biz geriye dönmek istemiyoruz. Milli maç arasını iyi değerlendirdik. Oyuncularımızla tekrar çok iyi diyaloglar başlattık. Oyunsal anlamda, birinci, ikinci, üçüncü bölge hem geçişler hem de takım savunmasıyla ilgili çalışmalar yaptık. Milli maç arası bize iyi geldi." ifadelerini kullandı.
"Trabzonspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz." diyen Kaplan, "Biz oraya puan için gidiyoruz. Bu ama üç puan ama bir puan olur. Biz o maçta mantalitesi değişen bir Gençlerbirliği sahaya yansıtacağız. İnşallah oradan iyi bir skorla dönerek milli aradan sonra lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kaplan, oyuncularının öz güven kaybı yaşayıp yaşamadığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:
"Aksine hepsinin öz güveni daha da arttı diye düşünüyorum. Çünkü yaptığımız bireysel toplantılarda biz onu gözlemledik. 'Biz bu değiliz, en az 7 puanımız olması lazımdı' diyen oyuncularımız oldu. Bir şanssızlık oldu diye düşünüyoruz. Oyuncularımız moral ve motivasyon olarak üst seviyede. Onlar da Trabzonspor maçının bizim için bir başlangıç olacağını söyledi. Biz her şeyimizle hazırız. İyi bir takımız, iyi bir aileyiz, iyi oyunculardan kurulu bir ekibiz. Maç içerisinde olan şanssızlıklar, bireysel hatalar bizi buraya getirdi. İnşallah bundan sonra bunları yaşamayız, Trabzonspor maçıyla da çıkışa geçmiş oluruz."
"KESİNLİKLE BURAYI HAK ETMİYORUZ"
Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını dile getiren Kaplan, "Biz kesinlikle burayı hak etmiyoruz. Tek tek baktığınız zaman yetenekli, Avrupa'da kendini kanıtlamış oyuncularımız var. Geçen seneden kalan iyi oyuncularımız var. Yaptığımız mini toplantılarda oyuncularımızın da söylediği aynı şey. Oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Biz daha iyi bir takımız. Taraftarlarımız rahat olsunlar, Gençlerbirliği'ni en iyi yerlere getireceğiz." diye konuştu.
Kaplan, deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçında taraftar baskısından çekinmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Oyuncularımızın çoğu belki Trabzon'da ilk kez maç oynayacak. Biz onlara Trabzonspor'u anlattık. Trabzonspor'un büyüklüğünü, Trabzonspor taraftarını anlattık. Taraftarların olması bizim oyuncuları da ayrıca motive eder. Trabzonspor seyircisinin yapacağı baskı bizim oyuncuları etkilemez. Tam tersi bizi daha çok motive eder."
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