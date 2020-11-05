Kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Mert Nobre, "Medipol Başakşehir maçına odaklandık." dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United takımını 2-1 yenen İstanbul ekibini tebrik eden Nobre, Gaziantep FK maçının ikinci yarısındaki performanslarını Medipol Başakşehir karşısında devam ettirmek istediklerini vurguladı.
Ligde 8. hafta müsabakalarının ardından milli maçlar nedeniyle verilecek aranın kendileri için avantaj olacağını aktaran Mert Nobre, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz maç, sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle çok eksiğimiz vardı. Sio bugün ilk kez takımla çalışmaya başladı. Onun durumuna bakacağız. Bizim için şu an en önemli şey, Medipol Başakşehir karşılaşması. Maçtan sonra milli araya odaklanacağız. Bu ara çok önemli. Fiziksel ve taktiksel olarak kendimizi geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Kafamızda şu an sadece hafta sonu oynayacağımız maç var. Zor maç ve rakibimiz iyi bir takım. Bunu biliyoruz ama en az geçtiğimiz hafta ikinci yarıdaki gibi bir oyun sergilemek istiyoruz. O tempoyu sahaya yansıtmak istiyoruz. Bu şekilde oradan puanlarla ayrılabiliriz."
Geçen hafta 1 puan aldıkları ve ikinci yarısında etkili bir performans sergiledikleri Gaziantep FK maçını değerlendiren Nobre, "Gaziantep FK maçının ilk yarısında iyi değildik. İlk ve ikinci yarıda farklar ne oldu? Duruşumuz, agresifliğimiz ve hareketliliğimizle istediğimizi yapmaya başladık. Çok pozisyon bulduk ama maalesef faydalanamadık. En az 3-4 net pozisyon bulduk ama gole çeviremedik." diyerek sözlerini tamamladı.
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