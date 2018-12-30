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Ahmet Oğuz, Gençlerbirliği'nin altyapısından yetiştiğini vurgulayarak, "Geçen sezon küme düşerek büyük bir üzüntü yaşadık. Gençlerbirliği taraftarını, ailesini hayal kırıklığına uğrattık. Bu takımı Süper Lig'e çıkarmak bizim boynumuzun borcu." diye konuştu.
Takımının ilk yarıdaki tüm maçlarında oynayan 25 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda yeniden Süper Lig'de yer almayı amaçladıklarını belirterek, bu hedef doğrultusunda Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında önemli işler yaptıklarını dile getirdi.
İlk devreyi 41 puanla lider tamamlayan başkent temsilcisinin önemli isimlerinden Ahmet Oğuz, "İlk yarıyı güzel bitirdik. Takımda kesinlikle rehavet yok. Gerçekten kaliteli bir ekibiz. İllaki bizi zorlayacak takımlar olacak ama ancak bireysel hatalardan dolayı yenilebiliriz." şeklinde görüş belirtti.
İsmi Beşiktaş ile anılan Ahmet, transfer haberlerine ilişkin ise, "Gençlerbirliği'nde kaptanlığa kadar yükselmiş bir futbolcuyum. Çocukluğumda bu tesislere gelip gitmeye başladım. Buradan bir gün başka takıma gitmek için çıkarsam, ancak başkanımız Murat Cavcav'ın izniyle, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olacaktır. Bana şu ana kadar ulaşan bir şey yok." ifadelerini kullandı.
YILDIRIM MERT: MAĞLUBİYETLER BİZİ KENDİMİZE GETİRDİ
Gençlerbirliği altyapısından yetişen bir diğer futbolcu Yıldırım Mert Çetin, ilk devre takım halinde kalitelerini sahaya yansıttıklarını vurgulayarak, "En kısa sürede matematiksel olarak şampiyonluğumuzu ilan edip, Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz." dedi.
Sezona galibiyet serisiyle başladıklarını hatırlatan Yıldırım Mert, "8'de 8 yaptık. İlk 11 haftayı 10 galibiyet ve 1 beraberlikle geçtik. Ardından iki maç kaybettik ama buna 'iş kazası' diyebiliriz. Mağlubiyetler bizi tekrar kendimize getirdi. Devreyi güzel noktaladık. İkinci yarıya da bir seriyle başlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Genç futbolcu, Gençlerbirliği'nin onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Süper Lig'e trajik bir şekilde veda edildiğinin hatırlatılması üzerine "Geçen sene yaşanılmaması gereken bir sezon oldu ama bunlar tabii ki futbolda var. Biz hatalardan ders çıkarıp, tekrar Süper Lig'e dönmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
Kırmızı-siyahlı takımda ortaya koyduğu performansla Ümit Milli Takım'a seçilen 21 yaşındaki stoper, bireysel hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi:
"Gençlerbirliği'nin altyapısından çıktım ve şu an A takımda, hayallerimi süsleyen yerdeyim. Tabii hayallerim adım adım ilerliyor. Milli takım hayalim vardı ve bir bakıma onu gerçekleştirdim. Gençlerbirliği'nde oynuyorum ve bir hayalim daha gerçekleşti. Gençlerbirliği armasının sorumluluğunun farkındayım. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah bu formayı seneye Süper Lig'de de giymek istiyorum. A Milli Takım formasını da giyersem, hedeflerime bir adım daha yaklaşmış olacağım. A Milli Takım'da da performansımla konuşulmak ve camiamızı onurlandırmak istiyorum."
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