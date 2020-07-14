Göztepe karşısında kritik bir galibiyet alan başkent ekibi, iki günlük iznin ardından İlhan Cavcav Tesisleri’nde toplandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyunla başlayan kırmızı-siyahlılar, çift kale maçla günü tamamladı.

Öte yandan, Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma 19 Temmuz Pazar gününe alındı.