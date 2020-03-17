Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol okulu ve altyapı binası olan D blok, Hacettepe ile altyapı sporcularının yatılı olarak konakladığı C blok, Gençlerbirliği'nin hem idari hem de takım binalarının olduğu A ve B bloklarda, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."