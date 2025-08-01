Abdurrahim Dursun resmen Gençlerbirliği'nde!
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, 26 yaşındaki savunma oyuncusu Abdurrahim Dursun'u transfer etti.
Giriş: 01.08.2025 - 11:48 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:48
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Abdurrahim Dursun'u renklerine bağladı.
Başkent kulübünün açıklamasına göre, 26 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Son olarak Antalyaspor forması giyen Abdurrahim, daha önce 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kırklarelispor, Bandırmaspor, Boluspor, Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü'nde de oynadı.
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