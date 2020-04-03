Gençlerbirliği'nden sağlık çalışanlarına teşekkür

Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Doktor Seren Aksun'nun fotoğrafı paylaşılarak, "Zamanımızın gerçek kahramanları. Koronavirüs salgını karşısında fedakarca görevlerini yapan tüm sağlık emekçilerine Dr. Seren Aksun nezdinde teşekkür ederiz." denildi.

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