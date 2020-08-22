Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Salih Dursun'un sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi. Salih Dursun'un 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Salih Dursun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yeniden sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği, 17 Ağustos'ta 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.