AA

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda dönüşümlü çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları bulunan Bogdan Stancu, Pierre-Yves Polomat, Sefa Yılmaz ve Floyd Ayite çalışmada yer almadı.

Nadir Çiftçi takımdan ayrı koşu yaparken, Erdem Özgenç ve Atalay Gökçe takımla çalıştı.

Antrenman sonunda futbolcular, kulüp malzemecisi Muharrem Kocaman'a un ve yumurta ile sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Başkent temsilcisi, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.