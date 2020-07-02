Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig maçları öncesi rutin kontrollerin devam ettiği hatırlatılarak, "Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif test sonuncuna rastlanmamıştır." denildi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.