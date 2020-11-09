Gençlerbirliği'nde kötü gidişat sürüyor

AA

Ligde dün Medipol Başakşehir'e konuk olan başkent ekibi, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Sefa Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, Johansson'un 72. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 80. dakikada Gulbrandsen, 90+4. dakikada da Mehmet Topla'ın gollerine engel olmayan kırmızı-siyahlılar, İstanbul'dan puansız döndü.

Milli araya moralsiz giren teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Başkent temsilcisi, ligde oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, dün de Medipol Başakşehir'e mağlup oldu.

- Tek galibiyetini Beşiktaş'a karşı aldı

Ligde çıktığı 7 maçta 5 puan toplayan Gençlerbirliği, tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında 1-0'lık skorla elde etti.

Kırmızı-siyahlılar ayrıca Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilirken, İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'de 5 puanla 19. sırada yer alan Gençlerbirliği, 5 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

Başkent temsilcisi, milli aranın ardından Fenerbahçe'yi konuk edecek.

- Rumen golcü Stancu sakatlandı

Gençlerbirliği'nde, Medipol Başakşehir maçı öncesi Rumen golcü Bogdan Stancu'nun sakatlanması da moralleri bozdu.

Sağ diz ITB bandında yırtık tespit edilen Stancu'nun yaklaşık 2-3 hafta sonra sahalara dönmesinin planlandığı belirtildi.

Öte yandan, Medipol Başakşehir maçının son bölümünde oyuna giren 17 yaşındaki Abdullah Şahindere, altyapısından yetiştiği başkent ekibinde A takım formasını ilk kez giydi.