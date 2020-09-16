Başkent ekibi, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana kuvvet çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda taktik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mert Nobre yönetiminde yapılan antrenman, son bölümde tam sahada oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.