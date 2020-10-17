Başkent ekibi, günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleri ve şut çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda taktik çalışmayla devam etti.

Teknik direktör Mert Nobre yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren idman, orta-şut çalışmasıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.