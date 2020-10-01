Başkent ekibi, günü taktik ağırlıklı çalışmayla geçirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda pas koordinasyon çalışması yaptı.

Antrenman, yarı saha ve tam sahada oynanan taktik çift kale maçla sona erdi.