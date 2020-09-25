Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları

Kulübün açıklamasına göre başkent ekibi, günü sabah saatlerinde yaptığı neşeli antrenmanla geçirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetiminde ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başlayan antrenman, son bölümde oynanan mini turnuvayla tamamlandı.

Dört takımdan oluşan turnuvayı, yeşil takım kazandı.