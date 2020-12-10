Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.

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