08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla 11 gol atan ve başkent ekibinin bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan futbolcular arasında yer alan Nadir Çiftçi, açıklamalarda bulundu.
Kariyerinde daha önce Celtic forması da giyen golcü futbolcu, "Gençlerbirliği'ni ait olduğu yere taşımak için geçen sezon çok mücadele ettik. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Gençlerbirliği layık olduğu yerde" diye konuştu.
Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını hatırlatan 27 yaşındaki Nadir, önce iyi bir kamp dönemi ardından da güzel bir sezon geçirmek istediklerini söyledi.
Kanatlarda da görev yapabilen Nadir, kırmızı-siyahlı ekibin yeni sezondaki hedefine ilişkin, "Layık olduğumuz yerde kalmayı düşünüyoruz. Sonuçta futbolcu olarak hep daha üst sıraları hedefleriz. Takıma yeni katılan isimler var. Daha gelecek oyuncular da olacaktır. Her şey oturduktan sonra hedefimizi belirleriz" değerlendirmesinde bulundu.
"GENÇLER BİRLİĞİ'NDE MUTLUYUM"
Başkent temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu belirten Nadir, "Gençlerbirliği'nde çok mutluyum. Kariyerimi burada sürdürmek istiyorum" dedi.
Nadir, Süper Lig'e de yabancı olmadığına işaret ederek, "Daha önce Kayserispor ve Eskişehirspor formasıyla Süper Lig'de oynadım. Bildiğim bir lig. Süper Lig'de daha güzel statlar, atmosferler olacak. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Gençlerbirliği'ne layık olabilecek bir performans göstermeye çalışacağız. Ben dahil herkes onun mücadelesini vereceğiz" ifadelerini kullandı.
"YETENEKLİ GENÇ FUTBOLCULAR VAR"
Nadir Çiftçi, başkent ekibinin genç ve yetenekli futbolcuların Türk futboluna kazandırılmasında önemli rol oynadığına değindi.
Kamp kadrosuna çok sayıda genç futbolcunun da dahil edildiğine işaret eden Nadir, "Gençlerbirliği'nde çok yetenekli genç futbolcular var. Şans bulacaklarını düşünüyorum. Çünkü hocamız da zaten birçok genç oyuncuyu yetiştiren bir teknik adam. Genç oyuncuları seviyor" diye konuştu.
Yabancı kuralı hakkında da düşüncelerini paylaşan Nadir, şunları kaydetti:
"Dengeyi iyi kurmak lazım. Rekabet her zaman iyidir ancak kendi oyuncularımıza da şans verecek bir şekilde planlama yapılması lazım. Kaliteli yabancı futbolcular getirilmeli. Hocalarımız kadroyu planlarken yabancı ve yerli futbolcuları en güzel şekilde dengelemeli."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!