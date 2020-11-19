Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav: "Mustafa Kaplan ligi ve camiamızı bilen bir isim"

AA

Murat Cavcav, teknik direktör değişikliği ve Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ligde şu ana kadar istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Cavcav, "İyi oynadık ama beklediğimiz puanlar, galibiyetler bir türlü gelmedi." dedi.

"Bu nedenle bir kan değişikliğine gittik ve tecrübesine güvendiğimiz Mustafa Kaplan ile yola devam etme kararı aldık." diyen Cavcav, "Kendisi hem ligi hem camiamızı bilen bir isim. Sportif direktör olarak sezon başı kadromuzu kuran da kendisiydi. Kurduğu kadro ile başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Fenerbahçe maçı

Cavcav, Süper Lig'de 21 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini hatırlattı.

Takımdan daha iyi bir performans beklediklerini dile getiren Cavcav, "Genç ve tecrübeli isimlerden oluşan karma bir takımımız var. Bu süreçte belki de bunun zorluklarını yaşadık ama bu milli aradan sonra Fenerbahçe maçıyla daha iyi bir görüntü sergileyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sezona ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre ile başlayan Gençlerbirliği, 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Başkent ekibi, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada teknik direktör değişikliğine gitti. Yönetim, kırmızı-siyahlı ekibi daha önce de çalıştıran sportif direktör Mustafa Kaplan'ı teknik direktörlük görevine getirdi.