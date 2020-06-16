Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen uzun aranın ardından çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen başkent temsilcisi, günü tek çalışmayla tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İdmana ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, daha sonra pas kontrol çalışması yaptı. Antrenman, üç kaleli gol oyunuyla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Ömer Alper Tatlısu, antrenmanda yer almadı.