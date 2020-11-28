Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa maçı öncesi son çalışmasını İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, çıkış çalışmasıyla sona erdi.

Floyd Ayite ve Mattias Johansson'un yanı sıra sakatlığı nedeniyle son antrenmanda yer almayan Bogdan Stancu'nun da Kasımpaşa'ya karşı görev yapamayacağı belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.