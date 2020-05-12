Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, Kovid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından futbolcuların İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ilk antrenmanda koşu yaptığı ifade edildi.

Antrenmanları iki grup halinde sabah ve akşam ayrı ayrı gerçekleştirecek futbolcuların, çalışmada sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri kaydedildi.