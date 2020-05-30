Kulübün açıklamasında, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleri ve yarım sahada gollü oyun ile başladığı bildirildi.

Antrenmanın dört kaleli ve iki kaleli maçlar ile tamamlandığı belirtildi.