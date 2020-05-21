Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman dar alan oyunla tamamlandı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.