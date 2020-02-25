Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu ve hareketlerinin ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı.

Futbolcular, antrenmanı dört kaleli maç ile tamamladı.