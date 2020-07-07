Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren mücadeleyi stadın yanındaki şantiyede çalışan işçiler vinç üzerinden izledi.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren 31. haftanın açılış mücadelesinde Eryaman Stadı yanında bulunan şantiyede, kule vinç üzerine çıkan işçiler maçın ilk yarısını takip etti.