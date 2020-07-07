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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını kule vinç üzerinde izlediler

Eryaman Stadı yanında devam eden bir inşaatta çalışan işçiler Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını takip etti

07.07.2020 - 20:13 | Güncelleme: ABONE OL
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı

Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren mücadeleyi stadın yanındaki şantiyede çalışan işçiler vinç üzerinden izledi.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren 31. haftanın açılış mücadelesinde Eryaman Stadı yanında bulunan şantiyede, kule vinç üzerine çıkan işçiler maçın ilk yarısını takip etti.

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