Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk dakikalarında ise ilginç bir an yaşandı.

İlk düdüğün üzerinden yaklaşık 4 dakika geçtikten sonra zeminde bulunan fıskiyeler bir anda çalışmaya başladı ve oyun kısa süre durdu. Fıskiyelerin kapatılmasının ardından oyun kaldığı yerden devam ederken ortaya renkli görüntüler çıktı.