Son altı deplasmandan sadece iki puan çıkarabildi Fenerbahçe… Puanların da biri de Gençlerbirliği’nden dün gece. Ve yine son dakikalara ertelenmiş bir şevkle. Emre baktı ki, pasla falan bu takımı diriltemeyecek, maçın bitmesine on dakika kala falsolu bir vuruşla rakip kalenin doksanına gönderdi topu. Gelecek ay önüne sportif direktör yerine futbolcu sözleşmesi uzatırlarsa kimse şaşırmasın. Çünkü, hala en iyisi takımın.