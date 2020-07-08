GÜRCAN BİLGİÇ
İlk ikinin arkasından gelenlerin puan olarak birbirine yaklaşması, F.Bahçe gibi 'ununu eleyenlere' yeni hedefler biçti. Bir anda ilk üçte görebilecekler kendilerini ve bu garip sezonda kendilerini diğer rakipleri ile kıyaslayacak pozisyona da gelebilecekler. Ve bu fırsat ortamında iki genç oyuncu, Ferdi ve Altay üzerinden hayal kuruluyor.
Muriqi ortada yok, Deniz, kendi etrafında dönüyor; Tolgay, kaçanı görüyor, topu atamıyor. Dirar bir orta yaptı koca maçta. Kalite ve akıl neleri değiştirir, Emre'ye top geldiğinde gördük. Jailson'un stoperde oynatılması ne kadar hatalıysa, mental olarak çöktüğü 45 dakika sonrası oyundan alınması da doğruydu. Kaptan 3. bölgede pas ağları örerek Muriqi'e nefis bir gol pası attı, sert bir vuruşla da beraberliği getiren golü buldu.
ERCAN GÜVEN
Kim bilir kaçıncı defa kader önüne boş kağıt uzatıyor; Fenerbahçe bir türlü “sezonu temize çekemiyor”… Ezeli rakipleri teklemişken, puan cetvelinde yükselme ihtimali varken, fırsatı değerlendiremiyor. Mehter takımı gibi. Yürüyor; ama dura dura.
Son altı deplasmandan sadece iki puan çıkarabildi Fenerbahçe… Puanların da biri de Gençlerbirliği’nden dün gece. Ve yine son dakikalara ertelenmiş bir şevkle. Emre baktı ki, pasla falan bu takımı diriltemeyecek, maçın bitmesine on dakika kala falsolu bir vuruşla rakip kalenin doksanına gönderdi topu. Gelecek ay önüne sportif direktör yerine futbolcu sözleşmesi uzatırlarsa kimse şaşırmasın. Çünkü, hala en iyisi takımın.
İLKER YAĞCIOĞLU
Fenerbahçe iyi oynadığı dakikalarda duran topta kalesinde golü gördü. Emre'nin attığı beraberlik golü bir puanı getirse de 3 puana yetmedi. Bu kayıp ile F.Bahçe üçüncülük fırsatını değerlendiremedi.
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