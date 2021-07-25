Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 2021-2022 sezonu öncesi 3. hazırlık maçına çıkacak Fenerbahçe'de, hedef bol gollü galibiyetle moral bulmak...

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde üçüncü hazırlık maçında 26 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak ve sonrasında ise yurt dışında bir turnuvada yer alacak.

Tarih: 26 Temmuz 2021 Perşembe

Yayın: Fenerbahçe Youtube Katıl