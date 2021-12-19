Gençlerbirliği çok farklı!

Stat: Eryaman

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Yıldırım, Muhammet Yumak

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert (Dk. 82 Ömürcan Artan), Arda Kızıldağ, Gökhan Gül (Dk. 74 Sallalich), Kerem Can Akyüz (Dk. 74 Muhammed Bayır), Grechyshkin, Tshibola, Aksel Aktaş, Barış Alıcı (Dk. 74 Mert Kula), Musa Şahindere (Dk. 82 LuaLua), Lima

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl (Dk. 82 Ndiaye), Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Ba (Dk. 75 Emre Özer), Cem Çelik (Dk. 64 Emir Şenocak), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 64 Mahdi Sabbah), Abdullah Aydın (Dk. 46 Batuhan Kırdaroğlu), Toni Gomes, Ahmet Sağat

Goller: Dk. 6 Metehan Mert, Dk. 57, 63 ve 78 Lima, Dk. 90+3 Tshibola (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 24 Toni Gomes (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Mazlum Demir (NasaDoge Menemenspor), Dk. 30 Gökhan Gül, Dk. 48 Kerem Can Akyüz, Dk. 69 Metehan Mert, Dk. 90 LuaLua (Gençlerbirliği)