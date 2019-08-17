17 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'e geri dönen ve teknik direktörlüğe Mustafa Kaplan'ı getiren Gençlerbirliği, İsmail Kartal'la ilk resmi maçına çıkan Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Mücadele düşük tempoda başlarken ilk tehlike Çaykur Rizespor'dan geldi. 14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boldrin çalımlarla ceza sahasına girdi. Pasında Nill de Pauw topu oyun alanında tutamadı.
Gençlerbirliği'nin 18. dakikada geliştirdiği atakta Yasin Pehlivan orta sahanın gerisinden sağ kanatta hareketlenen Candeias'a etkili bir uzun top gönderdi. Candeias ceza sahasına girmeden Polomat'ı topla buluşturmak istedi ancak Moroziuk kademeye girerek tehlikeyi önledi.
Konuk ekip 21. dakikada gole çok yaklaştı: Toure'nin hatasıyla topu alan El Kabir ceza sahasına girdi. Son çizgiden dışarı çıkardığı topu müsait durumdaki Samudio iyi kontrol edemedi ve savunma araya girdi.
FLAVIO 3 DAKİKADA KIZARDI!
36. dakika oynanırken orta saha çizgisi üzerinde El Kabir'e arkadan müdahalede bulunan Flavio maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu.
39. dakikada sol kanattan hareketlenen Samudio'yu faulle durduran Flavio önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı ve Gençlerbirliği'ni 10 kişi bıraktı.
Ev sahibi ekipte Yasin Pehlivan kırmızı kart gören Flavio'nun yerine stoper pozisyonuna geçti.
İlk yarı golsüz eşitlikle geçildi.
Çaykur Rizespor ikinci yarıya hızlı başladı: 46. dakikada sol kanattan Samudio'nun yaptığı ortada El Kabir kafayı vurdu ancak kaleci Diallo çok güzel çıkardı.
SIO FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ!
Ev sahibi ekip 61. dakikada Nadir Çiftçi ile etkili geldi. Onun sağ tarafa attığı pasta Candeias ortasını yaptı ancak Sio'nun kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.
Konuk ekip 66. dakikada 1-0 öne geçti: Sağ kanattan Moroziuk'un yaptığı ortada Samudio kafayla topu içeriye indirdi. Melnjak topun gelişine sol ayağıyla çok şık vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi.
Mücadelede 68. dakika oynanırken Gençlerbirliği etkili geldi: Sağ kanattan Ahmet Oğuz ceza sahasına sokuldu ancak ortasında savunma son anda topu kornere attı.
GENÇLERBİRLİĞİ OFSAYTA TAKILDI
Ev sahibi ekip 70. dakikada skoru eşitledi ancak gol geçersiz sayıldı: Ev sahibi ekip yine sağ kanattan geldi. Nadir Çiftçi son çizgiye indirdikten sonra içeri çevirdi ve Stancu topu ağlara gönderdi ancak hakem Nadir'in pozisyonu için ofsaytı işaret etti.
Gençlerbirliği 90+2'nci dakikada net bir fırsattan yararlanamadı: Candeias'ın sol kanattan açtığı ortı ortaya hareketlenen Stancu, altıpas içinde müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda golü bulamadı ve top auta çıktı.
Mücadelenin kalan dakikalarında gol olmadı ve konuk ekip sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!