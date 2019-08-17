Süper Lig'e geri dönen ve teknik direktörlüğe Mustafa Kaplan'ı getiren Gençlerbirliği, İsmail Kartal'la ilk resmi maçına çıkan Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Mücadele düşük tempoda başlarken ilk tehlike Çaykur Rizespor'dan geldi. 14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boldrin çalımlarla ceza sahasına girdi. Pasında Nill de Pauw topu oyun alanında tutamadı.

Gençlerbirliği'nin 18. dakikada geliştirdiği atakta Yasin Pehlivan orta sahanın gerisinden sağ kanatta hareketlenen Candeias'a etkili bir uzun top gönderdi. Candeias ceza sahasına girmeden Polomat'ı topla buluşturmak istedi ancak Moroziuk kademeye girerek tehlikeyi önledi.

Konuk ekip 21. dakikada gole çok yaklaştı: Toure'nin hatasıyla topu alan El Kabir ceza sahasına girdi. Son çizgiden dışarı çıkardığı topu müsait durumdaki Samudio iyi kontrol edemedi ve savunma araya girdi.

FLAVIO 3 DAKİKADA KIZARDI!

36. dakika oynanırken orta saha çizgisi üzerinde El Kabir'e arkadan müdahalede bulunan Flavio maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu.

39. dakikada sol kanattan hareketlenen Samudio'yu faulle durduran Flavio önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı ve Gençlerbirliği'ni 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi ekipte Yasin Pehlivan kırmızı kart gören Flavio'nun yerine stoper pozisyonuna geçti.

İlk yarı golsüz eşitlikle geçildi.

Çaykur Rizespor ikinci yarıya hızlı başladı: 46. dakikada sol kanattan Samudio'nun yaptığı ortada El Kabir kafayı vurdu ancak kaleci Diallo çok güzel çıkardı.

SIO FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ!

Ev sahibi ekip 61. dakikada Nadir Çiftçi ile etkili geldi. Onun sağ tarafa attığı pasta Candeias ortasını yaptı ancak Sio'nun kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

Konuk ekip 66. dakikada 1-0 öne geçti: Sağ kanattan Moroziuk'un yaptığı ortada Samudio kafayla topu içeriye indirdi. Melnjak topun gelişine sol ayağıyla çok şık vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi.

Mücadelede 68. dakika oynanırken Gençlerbirliği etkili geldi: Sağ kanattan Ahmet Oğuz ceza sahasına sokuldu ancak ortasında savunma son anda topu kornere attı.

GENÇLERBİRLİĞİ OFSAYTA TAKILDI

Ev sahibi ekip 70. dakikada skoru eşitledi ancak gol geçersiz sayıldı: Ev sahibi ekip yine sağ kanattan geldi. Nadir Çiftçi son çizgiye indirdikten sonra içeri çevirdi ve Stancu topu ağlara gönderdi ancak hakem Nadir'in pozisyonu için ofsaytı işaret etti.

Gençlerbirliği 90+2'nci dakikada net bir fırsattan yararlanamadı: Candeias'ın sol kanattan açtığı ortı ortaya hareketlenen Stancu, altıpas içinde müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda golü bulamadı ve top auta çıktı.

Mücadelenin kalan dakikalarında gol olmadı ve konuk ekip sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.