Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Cavcav'ın kız kardeşinin dün vefat ettiği belirtilerek, "Fatma Jale Cavcav’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Nazan Cavcav, başkanımız Murat Cavcav ve kardeşi Önder Cavcav ile yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

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