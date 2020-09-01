Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Türkiye Futbol Federasyonu´nun Ankara´da düzenlenen olağan genel kurulunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Geçen sezonun pandemi sebebiyle zor geçtiğini, gelecek sezonun da kolay geçmeyeceğini belirten Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, "Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçtik. Önümüzdeki sezonun da kolay geçmeyeceği ortada. İnşallah yeni sezonda alt ligden çıkan 3 takıma başarılar diliyorum. Bu sezon tüm takımlar arasında centilmence, sakatlıksız, kazasız, belasız, zevkli, heyecanlı maçlara sahne olur. Maçların seyircisiz oynanması biraz zorluyor. Pandemideki sayıların azalması halinde inşallah seyircili bir ortam sağlanır. Boş tribünler önünde futbol oynamak keyif vermez. Futbol, seyirciyle, taraftarla güzeldir" diye konuştu.
"MUSTAFA KAPLAN, BİZE HİÇBİR ZAMAN ZARAR VERMEZ"
Sportif direktörlük görevine getirdikleri Mustafa Kaplan ile ilgili de konuşan Cavcav, "Mustafa Kaplan, nöbetçi hoca değil. Rahmetli babam döneminde de uzun süre Gençlerbirliği´nde antrenörlük yaptı. Bundan sonra da yapacak. Ben hocanın bilgisine, oyuncu izleyişine güvenim tam olduğu için göreve getirdim. Her şey güzel gidiyor. Hocamız Nobre ile arasında olan diyaloglar gayet güzel. Her şeyin olumlu olacağını düşünüyorum. Mustafa Kaplan, bize hiçbir zaman zarar vermez. Bize altyapıdan her zaman oyuncular yetiştirerek, katkı sağlamıştır" şeklinde konuştu.
"YABANCI SAYISINDA 11´İ GEÇMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"
Yerli ve altyapı patentli oyuncularına daha fazla süre vermek için 11 yabancı oyuncu sayısını geçmeyeceklerini belirten Cavcav, "Altyapısından yetişen oyuncuları bütün dünyaya satan bir Gençlerbirliği var. Bu sene de altyapıya çok önem vereceğiz. 7-8 tane altyapı oyuncumuzu kadromuza aldık. Mukavelesi biten oyuncularla yollarımızı ayırdık. Şu ana kadar yaptığımız 4-5 transfer var. Hocamızla da sürekli görüşüyoruz. Gençlerbirliği olarak yabancı oyuncu sayısında 11´i geçmeyi düşünmüyoruz. Yabancı oyuncuları çok aldığımız zaman yerli ve altyapılı oyuncular yedek kalmak zorunda kalıyor. Bu oyunculara şans vermek için 11 yabancıyı geçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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