İHA

Başkent ekibi İlhan Cavcav Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başladı. Kırmızı-siyahlı ekip antrenmanı son bölümde yapılan taktik çalışması ile sonlandırdı. Tedavileri süren Stancu, Sio ve Sessegnon idmana katılmadı.

Gençlerbirliği, öğleden sonra hava yolu ile İstanbul’a geçecek.