Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve dar alan oyunlarının ardından taktik çalıştı.

Başkent ekibinin yeni transferi Piris da Motta da antrenmanda yer aldı.