Mustafa Kaplan yönetiminde lige istediği başlangıcı yapamayan Gençlerbirliği, ligin 8. haftasında Antalyaspor'a konuk olurken rakibine gol olup yağdı!

İlk 7 haftada sadece 3 puan toplayabilen ve 6 gol atabilen Başkent temsilcisi, Antalyaspor deplasmanında 57 dakikada 6 gol buldu!

Maçın henüz ilk dakikasında Daniel Candeias'la 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, 13. dakikada Giovanni Sio ile farkı 2'ye çıkardı. Bu golün hazırlayıcısı da Candeias oldu.

Candeias, 21. dakikada bir kez daha sahne aldı ve skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

Dakikalar 37'yi gösterdiğinde bir gol daha atan Candeias, ilk yarıyı 3 gol ve 2 asistle tamamladı. Portekizli yıldız, 42. dakikada skoru 5-0'a getiren golün de hazırlayıcısı oldu.

İlk yarıyı 5-0 önde tamamlayan Gençlerbirliği, 57. dakikada Bogdan Stancu ile bir gol daha buldu ve farkı 6'ya çıkardı.