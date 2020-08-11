Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Ahmet Oğuz ile yollarımızı ayırdık. Ahmet Oğuz'a emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyoruz." denildi.

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